«Ведомости»: российские аналитики допускают дальнейшее снижение ключевой ставки

Авторитетная газета «Ведомости» сообщила, что большинство российских аналитиков допускает дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ).

Аналитики считают, что следующее снижение ключевой ставки может произойти уже 16 сентября 2022 года. Такие меры обусловлены внешним давлением на экономику Российской Федерации. При этом российская сторона должна действовать осторожнее, чем в предыдущие месяцы

Большинство экспертов ожидают понижение ставки на 50 базисных пунктов — до 7,5% годовых. При этом, некоторые не отрицают, что денежно-кредитная политика ЦБ РФ может стать более консервативной. Кроме того, 3 из 10 аналитиков прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пункта (то есть, так или иначе, снижение произойдет).

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин отметил, что дальнейшее смягчение монетарной политики обусловлено снижением инфляции в стране, а также поддержкой российской экономики в сложных условиях. Тем не менее, никто не хочет опережать номы укрепления в понижении ключевой процентной ставки, поэтому в 2022 году вряд ли она опустится ниже 7%.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что решение Банка России зависит не только от темпов роста потребительских цен, но и от информации о бюджете будущего года и бюджетном правиле. По его мнению, вероятнее всего ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25-50 базисных пунктов, не более.