У Вали Исаевой, которая родила в 11 лет, уже трое детей
В свое время история девочки Вали Исаевой, которая в 11 лет родила ребенка, активно обсуждалась на ток-шоу.
В 2005 году у Вали родился ребенок от 19-летнего Хабиба Патахонова. Он снимал комнату в квартире, где жила семья Исаевых.
Вероятно, Валя пыталась получить любовь, которую ей явно не давала пьющая мать. Говорили, что для Хабиба это была возможность задержаться в Москве.
Новорожденную девочку назвали Аминой, а Валя с Хабибом поженились, когда девушке исполнилось 18 лет.
Валентина закончила колледж, стала работать продавцом, чуть позже родила от мужа сына Амира.
В 2014 году Валя и Хабиб снова появились в ток-шоу. На этот раз темой стал предстоящий развод, якобы из-за измены Вали.
Однако оказалось, что таким способом молодые люди просто попытались заработать денег. В 2019 году у них родился сын Дамир.
Сейчас Вале Исаевой 26 лет, а ее старшей дочери уже 15. Женщина говорит, что постоянно предостерегает дочь от ранней беременности, поскольку не хочет для нее такой же судьбы, как у нее самой.
Опубликовано: Светлана Репина
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