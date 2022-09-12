БПЛА Вооруженных сил Украины нанес удар по российским бойцам в Брянской области.

Украинские войска нанесли очередной удар по территории Российской Федерации.

На этот раз целью националистов стал контрольно-пропускной пункт в Брянской области России.

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на КПП "Зерново". Инцидент случился 10 сентября.

После атаки, которая имела место в шесть часов утра, пострадали трое российских военнослужащих.

Один получил осколочные ранения в области головы, шеи и рук. Еще двое получили контузии.