Украинский дрон атаковал российских солдат в Брянской области
БПЛА Вооруженных сил Украины нанес удар по российским бойцам в Брянской области.
Украинские войска нанесли очередной удар по территории Российской Федерации.
На этот раз целью националистов стал контрольно-пропускной пункт в Брянской области России.
Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на КПП "Зерново". Инцидент случился 10 сентября.
После атаки, которая имела место в шесть часов утра, пострадали трое российских военнослужащих.
Один получил осколочные ранения в области головы, шеи и рук. Еще двое получили контузии.
Опубликовано: Николай Скира
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