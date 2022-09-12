МИД Венгрии: ЕС должны дать гарантии невведения санкций против ядерной отрасли РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто просит Евросоюз гарантировать невведение санкций против российской ядерной отрасли.

Днём 12 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что администрация Евросоюза должна дать устные и письменные гарантии того, что Брюссель не станет вводить санкционные ограничения в отношении ядерной отрасли энергетики России.

По словам Сийярто, ранее в Европейском союзе устно заверяли в нежелании вводить антироссийские рестрикции против ядерной энергетики РФ, однако политик уверен, что лидеры ЕС могут передумать, фактически нанеся дополнительный урон экономикам стран-участниц Евросоюза.