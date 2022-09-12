Стремоусов: ВСУ выпустили 6 ракет из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Заместитель главы временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские войска вновь атаковали Антоновский мост.

Днём понедельника заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов экстренно сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины выпустили три снаряда из американских реактивных систем залпового огня "Химарс" по Антоновскому мосту в Херсоне. Ракеты сбить не удалось, однако мост до сих пор стоит в рабочем состоянии.

По словам Стремоусова, истинной задачей украинской армии является не разрушение Антоновского моста, а уничтожение паромной переправы для простых жителей Херсона.