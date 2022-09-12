Спирс сообщила, что завершает музыкальную карьеру из-за психологической травмы, которую нанесли ей родители

Известная во всём мире певица Бритни Спирс поведала о завершении своей карьеры. В этом артистка обвинила своих родителей.

Поп-певица с мировым именем Бритни Спирс пожаловалась, что из-за нанесенной её отцом и матерью психологической травмы, она вынуждена уйти со сцены, Об этом сообщает сообщает сайт издания "Комсомольская правда".

В соцсетях артистка разместила пост, где призналась, что не в силах забыть боль, причиненную ей родными людьми.

Исполнительница вспомнила: "Прошло всего 10 месяцев с того момента, как опека закончилась. Не пожелаю такой боли никому! Невероятно тяжело принять тот факт, что моя семья со мною все это проделала. И до конца жизни мне будет тяжело.

А что касается моих мамы и папы, которые сидели сложа руки и прятали от меня кофе по всему дому, чтобы я не могла проснуться от чувства, что я мертвая, от своего страха.

Что касается выбросивших меня мамы и папы, я скажу это громко и гордо. Я молюсь, чтобы вы оба горели в аду!"

Спирс к тому же опубликовала аудиозапись, из которой ясно, что ей в регулярном порядке проводили процедуру МРТ, не поясняя, зачем это необходимо. В итоге звезда думала, что страдает от онкологии, но этого и в помине не было.

Бритни с горечью отметила: "Вывод - и это очень трудно признать - они просто были плохими людьми. Мой папа просто был гнусным человеком, мне казалось, что мой папа просто хочет убить меня, и я правда надеюсь, что он будет гореть в аду".

Певица добавила, что настолько травмирована, что сомневается, что когда-либо будет выступать.