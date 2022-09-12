The National Interest: современные проблемы США пошли из средневековой философии

Авторитетное издание The National Interest опубликовало материал, в котором говориться о современных проблемах американского общества. Среди прочего авторы отмечают общественный раскол и культурное противостояние.

Фактически такие американские ценности как терпимость и неприкосновенность личных убеждений ушли на второй план. Западная цивилизация терпит раскол своей основы, а это приведет только к усилению социального противостояния.

Средневековый итальянский теолог Джакомо Аконцио еще в XVI веке пытался объяснить причины преследования инакомыслия, религиозных войн и других общественных волнений. Он внес огромный вклад в отношения между государством и церковью на Западе. Сегодня в США возникают точно такие же проблемы, как 500 лет назад.

Непререкаемый авторитет лидеров США свойственен средневековому обществу, точно также как и репрессии в отношении несогласных. Стратегия американской политической линии строится на манипуляции общества, а несогласие жителей США прикрывается «другим мнением».

Корни политической либеральной демократии построены на принципах свободы вероисповедания и плюрализма. Это было глубоко укоренено в европейской мысли, которая позже передалась США «по наследству». Авторы концепции свободы всегда были в меньшинстве, а значит, легко подвергались репрессиям (другими словами — им всегда закрывали рты). Теперь, когда в американском общества назревает социальных протест, происходит все точно также, как и в описаниях средневековых философов.