The Japan Times: завод Nissan в Санкт-Петербурге не восстановит работу минимум до октября из-за санкций
Завод Nissan объявил о продлении приостановки работы в Санкт-Петербурге как минимум до октября 2022 года изо-за санкций. На мощностях завода собирают такие внедорожники, как Qashqai, X-Trail и Murano.
Решение о продлении приостановки российского сборочного завода Nissan было принято на ежегодном собрании японской компании. Причина продления — ситуация вокруг Украины и введения антироссийских санкций.
Генеральный директор Nissan Макото Учида Учиду заявил, что акционеры компании считают, что «ситуация может стать более затяжной и серьезной». Известно, что представители российского завода направили обращение в головной офис Nissan, однако там от комментариев отказались.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил свою работу в марте 2022 года, как и большинство иностранных автомобильных копаний в России. Причинами назывались тяжелая геополитическая ситуация, сбой логистических цепочек поставки и заморозка производства из-за отсутствия комплектующих.
В настоящее время только 2,4% японских компаний приняли решение полностью покинуть российский рынок. Это самый маленький процент иностранных автомобильных компаний среди стран G7 («Большой семерки»).
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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