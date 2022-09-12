The Japan Times: завод Nissan в Санкт-Петербурге не восстановит работу минимум до октября из-за санкций

Завод Nissan объявил о продлении приостановки работы в Санкт-Петербурге как минимум до октября 2022 года изо-за санкций. На мощностях завода собирают такие внедорожники, как Qashqai, X-Trail и Murano.

Решение о продлении приостановки российского сборочного завода Nissan было принято на ежегодном собрании японской компании. Причина продления — ситуация вокруг Украины и введения антироссийских санкций.

Генеральный директор Nissan Макото Учида Учиду заявил, что акционеры компании считают, что «ситуация может стать более затяжной и серьезной». Известно, что представители российского завода направили обращение в головной офис Nissan, однако там от комментариев отказались.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил свою работу в марте 2022 года, как и большинство иностранных автомобильных копаний в России. Причинами назывались тяжелая геополитическая ситуация, сбой логистических цепочек поставки и заморозка производства из-за отсутствия комплектующих.

В настоящее время только 2,4% японских компаний приняли решение полностью покинуть российский рынок. Это самый маленький процент иностранных автомобильных компаний среди стран G7 («Большой семерки»).