МВД Москвы проверит канал Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди детей

Московский правоохранители намерены проверить один из каналов журналистки Ксении Собчак на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц, не достигших совершеннолетия.

Российское информационное агентство "РИА Новости" утверждает, что некий гражданин России подал жалобу в МВД РФ на журналистку Ксению Собчак, заявив, что один из её каналов в интернете прививает подросткам любовь к ЛГБТ-отношениям.

По данным российских журналистов, в скором времени сотрудники МВД по Москве инициируют проверку канала Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей.

Известно, что в случае признания вины Ксении Собчак угрожает административная статья ;6.21, по которой она может уплатить штраф до миллиона рублей или отправиться под стражу на 90 суток.