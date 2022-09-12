Экс-продюсер МакSим Алексеев, которому певица проиграла суд, умер при невыясненных обстоятельствах

Бывший продюсер извесной исполнительницы МакSим умер при загадочных обстоятельствах. Родные, забившие тревогу из-за того, что тот перестал выходить на связь, обнаружили его в морге одной из больниц.

Неделю назад тревогу забили близкие люди музыкального продюсера Юрия Алексеева. 53-летний деятель музыкальной индустрии перестал отвечать на телефонные звонки.

Алекссев работал со знаменитой группой "Ласковый май" и известной исполнительницей MaкSим.

6 сентября мужчина перестал выходить на связь. Пропавшего стали искать, обзванивая друзей, знакомых, после пытались отыскать в больницах.

Близкие знали, что недавно Юрий перебрался в Выборг для того, чтобы отремонтировать квартиру покойных родителей.

В одной больнице Ленинградской области сообщили, что Алексеев находится у них в морге.

Племянница и единственная родственница продюсера рассказала KP.RU: "Мне сказали, что он скончался 8 сентября. Но причину смерти сразу не назвали. Только спустя несколько суток сообщили, что случился инсульт".