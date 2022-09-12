Экс-продюсер МакSим Алексеев, которому певица проиграла суд, умер при невыясненных обстоятельствах
Бывший продюсер извесной исполнительницы МакSим умер при загадочных обстоятельствах. Родные, забившие тревогу из-за того, что тот перестал выходить на связь, обнаружили его в морге одной из больниц.
Неделю назад тревогу забили близкие люди музыкального продюсера Юрия Алексеева. 53-летний деятель музыкальной индустрии перестал отвечать на телефонные звонки.
Алекссев работал со знаменитой группой "Ласковый май" и известной исполнительницей MaкSим.
6 сентября мужчина перестал выходить на связь. Пропавшего стали искать, обзванивая друзей, знакомых, после пытались отыскать в больницах.
Близкие знали, что недавно Юрий перебрался в Выборг для того, чтобы отремонтировать квартиру покойных родителей.
В одной больнице Ленинградской области сообщили, что Алексеев находится у них в морге.
Племянница и единственная родственница продюсера рассказала KP.RU: "Мне сказали, что он скончался 8 сентября. Но причину смерти сразу не назвали. Только спустя несколько суток сообщили, что случился инсульт".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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