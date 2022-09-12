Лукашенко: Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза

Александр Лукашенко рассказал о контрмерах, которые предприняла Беларусь в ответ на западные санкции.

12 сентября Александр Лукашенко провёл заседание с представителями Министерства транспорта Беларуси, где сообщил, что Минск ввёл зеркальные санкции в отношении стран Евросоюза, которые ранее ввели антибелорусские ограничения.

По словам Лукашенко, Беларусь своевременно ввела зеркальный ответ ЕС на то, что Брюссель запретил белорусским грузовым автомобилям возить товары по территории белорусских стран, ввиду чего Минск предпринял аналогичные меры в отношении грузовиков из Европы, разрешая им перевозить товары по Беларуси лишь путём перецепки.