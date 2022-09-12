РИА Новости: Собчак подозревается в гей- пропаганде среди подростков

Канал журналистки Ксении Собчак будет проверен на предмер пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков.

В понедельник утром РИА Новости сообщили ,что из источника в правоохранительных органах ,стало известно о том, что 7 сентября в отдел внутренних дел города Москвы обратился некий гражданин с просьбой проверить канал Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди подростков. Было написано соответствующее заявление в ОВД и начата проверка по этому делу.

Какой именно канал журналистки Ксении Собчак проверит полиция, не сообщается. Надо отметить ,что в Telegram у Собчак есть и личный канал и общественно-политический, также есть канал на Youtube.