РИА Новости: Собчак подозревается в гей- пропаганде среди подростков
Канал журналистки Ксении Собчак будет проверен на предмер пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков.
В понедельник утром РИА Новости сообщили ,что из источника в правоохранительных органах ,стало известно о том, что 7 сентября в отдел внутренних дел города Москвы обратился некий гражданин с просьбой проверить канал Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди подростков. Было написано соответствующее заявление в ОВД и начата проверка по этому делу.
Какой именно канал журналистки Ксении Собчак проверит полиция, не сообщается. Надо отметить ,что в Telegram у Собчак есть и личный канал и общественно-политический, также есть канал на Youtube.
Опубликовано: Елена Калиновская
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