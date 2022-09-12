ВКС РФ уничтожили 300 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Военно-космические силы России ликвидировали триста украинских солдат на участках фронта возле Кривого Рога и Николаева.
Днём 12 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что за минувшие сутки военно-космические силы России нанесли удары по пунктам расположения ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
По данным Конашенкова, украинские бойцы двигались к городам Костромка и Белогорка в Херсонской области. В результате атаки ВКС России были поражены 46-ая и 63-ая бригады вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Франция продолжит выдачу виз россиянам, изменив правила оформления заявки
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Садоводы назвали оптимальные сроки посадки малины осенью
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка