Военно-космические силы России ликвидировали триста украинских солдат на участках фронта возле Кривого Рога и Николаева.

Днём 12 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что за минувшие сутки военно-космические силы России нанесли удары по пунктам расположения ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

По данным Конашенкова, украинские бойцы двигались к городам Костромка и Белогорка в Херсонской области. В результате атаки ВКС России были поражены 46-ая и 63-ая бригады вооружённых сил Украины.