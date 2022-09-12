Рогов: ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС после остановки её работы

Представитель совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщает, что украинские военные больше не обстреливают Запорожскую АЭС.

12 сентября глава совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что остановившая вчера свою работу Запорожская атомная электростанция больше не обстреливается со стороны ВСУ.

По словам Рогова, сейчас уровень радиационного фона в регионе остаётся в норме, и всё идёт к тому, что Запорожская АЭС будет находиться в замороженном состоянии.

Напомним, что вчера шестой и последний энергоблок ЗАЭС прекратил свою работу, после чего в Украине наблюдались массовые блэкауты, однако по сообщениям Киева и администрации Запорожья, эти события никак не связаны.