Augsburger Allgemeine: жители Германии поддержали рост цен на газ ради давления на Россию

Немецкая газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на Институт общественного мнения Civey опубликовал данные, где большинство граждан Германии поддерживают повышение цен на газ ради давления на Россию.

Исследование института Civey показывает, что большинство жителей Германии, которые являются гражданами страны, поддерживают продолжение санкционного давления на Россию. При этом их не пугает повышение стоимости на газ и, как следствие, электроэнергию.

Так, 53% респондентов готовы «вытерпеть некоторые трудности», 42% — не хотели бы столкнуться с продолжением повышения цен на газ. Опрос был проведен с 7 по 9 сентября 2022 года. В нем приняли участие более 5000 человек (погрешность исследования составляет 2,5%).

Обострение энергетического кризиса в Европе связано с началом специальной военной операции России в Украине. После того, как некоторые страны ЕС ввели в отношении России санкции, основной удар пришелся на энергетический сектор — поставки нефти и газа.

Стоимость «голубого топлива» выросла в несколько раз на фоне сокращения и временных прекращений поставок газа в Европу. Дефицит газа угрожает многим отраслям европейской экономики, а также существенно ухудшает уровень жизни жителей ЕС (повышением цен на повседневные расходы и коммунальные счета).