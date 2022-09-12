Марочко: ВСУ вывешивают украинские флаги для психологической атаки
Сотрудник народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что войска Украины вывешивают флаг своей страны на подконтрольных России территориях.
Днём 12 сентября офицер НМ Луганской Народной республики Андрей Марочко заявил, что диверсионно-разведывательные группы армии Украины скрытно заходят в города, подконтрольные войскам России и Донбасса. Далее ВСУ вывешивают там украинские флаги и выкладывают фото с ними в соцсети.
По мнению Марочко, таким образом армия Украины пытается совершить массированную психологическую атаку, убеждая людей во взятии городов и сёл, которые всё ещё контролирует Россия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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