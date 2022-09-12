Песков: предпосылки для прямых переговоров Путина с Зеленским отсутствуют

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не верят в возможность прямых переговоров между Путиным и Зеленским.

Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он не желает возобновления российско-украинских переговоров или прямых переговоров с Путиным. По мнению Пескова, в Кремле не видят, чтобы такие переговоры привели к каким-то перспективам для завершения спецоперации.

Также Дмитрий Песков сообщил, что на текущий момент не существует никаких обстоятельств, которые бы способствовали прямым переговорам между президентами России и Украины.