Песков: предпосылки для прямых переговоров Путина с Зеленским отсутствуют
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не верят в возможность прямых переговоров между Путиным и Зеленским.
Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он не желает возобновления российско-украинских переговоров или прямых переговоров с Путиным. По мнению Пескова, в Кремле не видят, чтобы такие переговоры привели к каким-то перспективам для завершения спецоперации.
Также Дмитрий Песков сообщил, что на текущий момент не существует никаких обстоятельств, которые бы способствовали прямым переговорам между президентами России и Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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