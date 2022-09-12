Песков исключил отвод войск России от Запорожской АЭС

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков утверждает, что российские войска не отойдут от АЭС в Запорожье.

Днём 12 сентября глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков выступил с рядом заявлений, прокомментировав слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о необходимости создания безопасной зоны в пределах Запорожской АЭС.

По словам Пескова, в Кремле сейчас не обсуждают вариант с отводом российских военных от атомной электростанции в Запорожье. Ранее аналогичную позицию выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заверивший, что как только РФ выведет войска с ЗАЭС, её территорию займут украинские солдаты, угрожая Европе ядерным терроризмом.