Песков исключил отвод войск России от Запорожской АЭС
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков утверждает, что российские войска не отойдут от АЭС в Запорожье.
Днём 12 сентября глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков выступил с рядом заявлений, прокомментировав слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о необходимости создания безопасной зоны в пределах Запорожской АЭС.
По словам Пескова, в Кремле сейчас не обсуждают вариант с отводом российских военных от атомной электростанции в Запорожье. Ранее аналогичную позицию выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заверивший, что как только РФ выведет войска с ЗАЭС, её территорию займут украинские солдаты, угрожая Европе ядерным терроризмом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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