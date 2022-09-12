VK Group закрыли сделку по покупке «Дзена» и «Новостей» у Яндекса
Компания VK Group сообщила о закрытии сделки по покупке у Яндекса сервисов "Новости" и "Дзен".
Журналисты российского информагентства сообщают, что 12.09.22 компания "VK Group" завершила сделку по приобретению агрегатора новостей "Яндекс.Новости" и сервиса "Дзен", продав Яндексу сервис Delivery Club.
Отныне Яндекс является полноценным владельцем Delivery Club'а, а к VK Group окончательно перешли "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен", которые функционируют в штатном режиме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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