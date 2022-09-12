Tez Tour: правительство Египта рассматривает введение российского рубля для внутренних расчетов

По сообщению издания Tez Tour, правительство Египта рассматривает вопрос введения российского рубля для внутренних расчетов в высокий туристический сезон.

Центральный банк Египта планирует ввести российский рубль для внутренних расчетов уже с конца сентября 2022 года. Именно в этот период наблюдается наибольший спрос российских туристов на египетское направление для отдыха.

При этом российский рубль уже введен в список валют, которые активно используются в Египте. Однако как будет работать механизм внутренних расчетов с российским рублем, пока неизвестно. Скорее всего это означает отсутствие конвертации в другие валюты при расчетах.

В правительстве Египта поддерживают инициативу Центрального банка страны. Там считают, что введение российского рубля для внутренних расчетов положительно повлияет на поток туристов из России.

Ранее президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Илья Уманский назвал нынешний туристический сезон «удачным для россиян». Кроме того, президент РСТ Юрий Барзыкин назвал страны ЕС «неблагоприятным направлением для российских туристов».