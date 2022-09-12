Армия России уничтожила украинский цех по ремонту РСЗО и три склада ВСУ
В Минобороны России сообщают, что российские войска ликвидировали три украинских склада с боеприпасами и завод по ремонту вооружений.
Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что за минувшие сутки боёв российские войска уничтожили три склада с боеприпасами вооружённых сил Украины, находившихся в городе Новомихайловка в ДНР, населённом пункте Калиновское Днепропетровской области и Полтавка в Запорожье.
Также в российском Минобороны заявили, что войска России поразили украинский цех по ремонту реактивных систем залпового огня в Краматорске.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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