Армия России уничтожила украинский цех по ремонту РСЗО и три склада ВСУ

В Минобороны России сообщают, что российские войска ликвидировали три украинских склада с боеприпасами и завод по ремонту вооружений.

Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что за минувшие сутки боёв российские войска уничтожили три склада с боеприпасами вооружённых сил Украины, находившихся в городе Новомихайловка в ДНР, населённом пункте Калиновское Днепропетровской области и Полтавка в Запорожье.

Также в российском Минобороны заявили, что войска России поразили украинский цех по ремонту реактивных систем залпового огня в Краматорске.