Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских грузов через порты РФ

Александр Лукашенко одобрил проект, регламентирующий перевалку грузов из Беларуси через российские порты.

Днём 12 сентября на официальном правовом портале Республики Беларусь появилась информация о том, что Александр Лукашенко ознакомился с документом об установлении порядка перевалки белорусских грузов через российские порты, одобрив его.

Согласно подписанному Лукашенко документу, Россия будет помогать Беларуси в перевалке грузов через транспортные коридоры, которые являются общими для логистики белорусских и российских территорий. Примечательно, что ранее Александр Лукашенко сообщил о начале строительства первого белорусского порта в Санкт-Петербурге.