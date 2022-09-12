Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских грузов через порты РФ
Александр Лукашенко одобрил проект, регламентирующий перевалку грузов из Беларуси через российские порты.
Днём 12 сентября на официальном правовом портале Республики Беларусь появилась информация о том, что Александр Лукашенко ознакомился с документом об установлении порядка перевалки белорусских грузов через российские порты, одобрив его.
Согласно подписанному Лукашенко документу, Россия будет помогать Беларуси в перевалке грузов через транспортные коридоры, которые являются общими для логистики белорусских и российских территорий. Примечательно, что ранее Александр Лукашенко сообщил о начале строительства первого белорусского порта в Санкт-Петербурге.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Франция продолжит выдачу виз россиянам, изменив правила оформления заявки
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка