Пенкин объяснил, почему не едет выступать в Донбасс
Известный певец, композитор и актёр Сергей Пенкин назвал причину того, почему он не посещает Донбасс с выступлениями.
Исполнитель, композитор и актер Сергей Пенкин пояснил, по какой причине отказывается выступать в Донбассе. Артист уверяет, что для него невыносимо петь перед жителями ЛНР и ДНР.
В интервью журналистке Ксении Собчак звезда сцены поведал: "Я не еду на Донбасс. Мне тяжело там выступать будет среди разрухи, этих людей, а ты приезжаешь туда петь. Это будет очень больно".
Многие отечественные знаменитости уже побывали в Донбассе, чтобы выступить там с концертами.
Не так давно Луганск посетил народный артист РФ Григорий Лепс. Певец поддержал военнослужащих, участвующих в спецоперации России в Украине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Франция продолжит выдачу виз россиянам, изменив правила оформления заявки
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка