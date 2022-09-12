Пенкин объяснил, почему не едет выступать в Донбасс

Известный певец, композитор и актёр Сергей Пенкин назвал причину того, почему он не посещает Донбасс с выступлениями.

Исполнитель, композитор и актер Сергей Пенкин пояснил, по какой причине отказывается выступать в Донбассе. Артист уверяет, что для него невыносимо петь перед жителями ЛНР и ДНР.

В интервью журналистке Ксении Собчак звезда сцены поведал: "Я не еду на Донбасс. Мне тяжело там выступать будет среди разрухи, этих людей, а ты приезжаешь туда петь. Это будет очень больно".

Многие отечественные знаменитости уже побывали в Донбассе, чтобы выступить там с концертами.

Не так давно Луганск посетил народный артист РФ Григорий Лепс. Певец поддержал военнослужащих, участвующих в спецоперации России в Украине.