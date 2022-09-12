Минфин Украины: с 24 февраля Запад выделил Киеву $18 млрд
Пресс-служба украинского Минфина рассказала об объёмах помощи, выделенных Киеву странами Запада с начала российской спецоперации.
12 сентября пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что после начала специальной военной операции армии РФ 24 сентября ключевые страны Запада выделили Киеву почти 18 миллиардов долларов помощи. По данным украинского Минфина, больше всего денег Киеву дали Соединённые Штаты, Британия, Италия, Япония и Франция.
Вместе с тем в Министерстве финансов Украины подчёркивают, что в стране всё равно наблюдается ежемесячный бюджетный дефицит в размере пяти миллиардов долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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