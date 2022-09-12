Пенкин объяснил, почему разорвал отношения с Долиной

Сергей Пенкин раньше находился в тёплых отношениях со своей коллегой по сцене Ларисой Долиной. Но теперь музыкант прекратил общаться с артисткой. Почему?

Популярный исполнитель, композитор и актёр Сергей Пенкин признался, что не общается с артисткой Ларисой Долиной. Музыкант назвал причину принятого решения.

Пенкин обвиняет в прекращении его дружбы с Долиной мужа артистки Илью Спицына. Музыкант убеждён, что тот оказал большое влияние на характер знаменитой супруги.

В Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" певец признался: "Как только она вышла замуж за Илью Спицына, то сразу прекратила со всеми дружить. Не только со мной, но и с многими музыкантами. Она стала другой".

Кроме этого, Пенкин рассказал о причинах конфликта с режиссером Никитой Михалковым. Причиной стало поведение мэтра отечественного кино на съемках экспериментальной картины "Анна".

Снимая Пенкина и его родных в массовке, Михалков позволил себе швырнуть в отца знаменитости цветы. Артист уверен, что режиссёр для достижения цели способен на многое.