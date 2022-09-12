Пенкин объяснил, почему разорвал отношения с Долиной
Сергей Пенкин раньше находился в тёплых отношениях со своей коллегой по сцене Ларисой Долиной. Но теперь музыкант прекратил общаться с артисткой. Почему?
Популярный исполнитель, композитор и актёр Сергей Пенкин признался, что не общается с артисткой Ларисой Долиной. Музыкант назвал причину принятого решения.
Пенкин обвиняет в прекращении его дружбы с Долиной мужа артистки Илью Спицына. Музыкант убеждён, что тот оказал большое влияние на характер знаменитой супруги.
В Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" певец признался: "Как только она вышла замуж за Илью Спицына, то сразу прекратила со всеми дружить. Не только со мной, но и с многими музыкантами. Она стала другой".
Кроме этого, Пенкин рассказал о причинах конфликта с режиссером Никитой Михалковым. Причиной стало поведение мэтра отечественного кино на съемках экспериментальной картины "Анна".
Снимая Пенкина и его родных в массовке, Михалков позволил себе швырнуть в отца знаменитости цветы. Артист уверен, что режиссёр для достижения цели способен на многое.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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