Гладков: ВСУ обстреляли погранпереход в Логачевке Белгородской области РФ
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что украинские войска обстреляли пограничный переход в Логачевке.
Днём понедельника губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что войска Украины произвели обстрел пограничного перехода в российском селе Логачевка, однако не смогли никого ранить.
В тот же день губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли приграничную деревню Теткино, нанеся различные повреждения восьми жилых домов россиян, однако также не нанесли им никаких ранений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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