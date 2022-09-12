Гладков: ВСУ обстреляли погранпереход в Логачевке Белгородской области РФ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что украинские войска обстреляли пограничный переход в Логачевке.

Днём понедельника губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что войска Украины произвели обстрел пограничного перехода в российском селе Логачевка, однако не смогли никого ранить.

В тот же день губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли приграничную деревню Теткино, нанеся различные повреждения восьми жилых домов россиян, однако также не нанесли им никаких ранений.