Путин: тактика Запада по блицкригу против экономики России не сработала
Владимир Путин сообщил, что западная тактика по санкционному давлению на Россию не принесла результатов.
В понедельник днём Владимир Путин сообщил о провале западной тактики блицкрига по беспрецедентному санкционному давлению на экономику России. По мнению Путина, коллективный Запад задействовал все силы для того, чтобы нанести максимальный урон российской экономике, однако она выстояла.
Владимир Путин уверен, что устойчивость российской экономики в условиях действия западных санкций обусловлена тем, что Москва оперативно предприняла множество защитных мер, показавших свою эффективность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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