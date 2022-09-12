Стоцкая рассказала, что счастлива в новых отношениях после громкого развода

Анастасия Стоцкая 3 года назад развелась с бизнесменом Сергеем Абгаряном. Теперь артистка снова счастлива в новых отношениях.

Расставание певицы и актрисы Анастасии Стоцкой с предпринимателем Сергеем Абгаряном в прошлом. Артистка обрела теперь очень заботливого кавалера.

Стоцкая порадовала фанатов, что в личном плане у нее все отлично. Об этом сообщает ProZvezd.info.

Знаменитость без стеснения рассказала: "Что же, такая красавица, как я, будет одна? Конечно, у меня есть мужчина. Какой он? Хороший! На самом деле, все нормально. Меня устраивает! Главное, что все здоровы, дети накормлены, обуты-одеты… У меня много работы именно в той сфере, которую я люблю и в которой я хороша! На жизнь не жалуюсь!"

Артистка развелась с Абгаряном после 9 лет жизни вместе. Чувства супругов сошли на нет в период пандемии коронавируса. Стоцкая особо не горевала по поводу.

Исполнительница заключила: "С мужем мы разошлись, да. Уже сколько лет получается? Три года как! Так бывает: люди встречаются, женятся, расходятся… Но у меня все хорошо!"

Звезда сцены и экрана занимается любимым делом, растит сына Александра и дочь Веру, которые появились в браке с Абгаряном.