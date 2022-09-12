Путин: экономика России вышла на траекторию роста вопреки санкциям Запада

12 сентября Владимир Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста.

В понедельник Владимир Путин сообщил, что он регулярно общается с представителями Министерства финансов РФ, которые докладывают ему о положительной ежемесячной динамике российской экономики.

По словам Путина, именно сейчас экономические процессы в России начали глобально стабилизироваться, что позволяет экономике страны выйти на траекторию роста впервые с начала спецоперации вопреки антироссийским санкциям стран коллективного Запада.