Песков отказался комментировать слухи об отставке генерала РФ Бердникова
Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о слухах касательно отставки Романа Бердникова, российского генерала.
Днём понедельника российские журналисты побеседовали с работником Кремля Дмитрием Песковым, поинтересовавшись у него, действительно ли генерал армии России Роман Бердников был снят со своей должности и отправлен в отставку вышестоящим руководством военной сферы страны.
По словам Пескова, подобные слухи должны комментировать сотрудники Министерства обороны России. Также журналсты адерсовали Дмитрию Пескову вопрос о российских ударах по украинской инфраструктуре, но и этот вопрос политик перенаправил в российское Минобороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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