Песков отказался комментировать слухи об отставке генерала РФ Бердникова

Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о слухах касательно отставки Романа Бердникова, российского генерала.

Днём понедельника российские журналисты побеседовали с работником Кремля Дмитрием Песковым, поинтересовавшись у него, действительно ли генерал армии России Роман Бердников был снят со своей должности и отправлен в отставку вышестоящим руководством военной сферы страны.

По словам Пескова, подобные слухи должны комментировать сотрудники Министерства обороны России. Также журналсты адерсовали Дмитрию Пескову вопрос о российских ударах по украинской инфраструктуре, но и этот вопрос политик перенаправил в российское Минобороны.