Аллегрова поругалась с журналистами после концерта в Кремле, приуроченного к 85-летию со дня рождения Кобзона

Известная певица Ирина Аллегрова учинила скандал с представителями СМИ после концерта памяти Иосифа Кобзона. Артистка ответила грубостью на намерение взять у неё интервью.

Известная исполнительница Ирина Аллегрова поскандалила с представителями СМИ прямо в Кремле. Неприятный случай произошёл после того, как концерт, приуроченный к 85-летнему юбилею покойного певца Исосифа Кобзона, завершился.

Знаменитость, закончив выступать на сцене, грубо отказала журналистам, пытающимся задать ей пару вопросов.

Портал PROZVEZD.info передаёт слова именитой артистки, обращённые к представителям прессы: "Тебя послать матом или как?"

Кроме этого, Аллегрова доставила проблемы и организаторам памятного мероприятия, не желая долго выходить из гримерки, когда её номер уже был объявлен.