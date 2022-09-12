Аллегрова поругалась с журналистами после концерта в Кремле, приуроченного к 85-летию со дня рождения Кобзона
Известная певица Ирина Аллегрова учинила скандал с представителями СМИ после концерта памяти Иосифа Кобзона. Артистка ответила грубостью на намерение взять у неё интервью.
Известная исполнительница Ирина Аллегрова поскандалила с представителями СМИ прямо в Кремле. Неприятный случай произошёл после того, как концерт, приуроченный к 85-летнему юбилею покойного певца Исосифа Кобзона, завершился.
Знаменитость, закончив выступать на сцене, грубо отказала журналистам, пытающимся задать ей пару вопросов.
Портал PROZVEZD.info передаёт слова именитой артистки, обращённые к представителям прессы: "Тебя послать матом или как?"
Кроме этого, Аллегрова доставила проблемы и организаторам памятного мероприятия, не желая долго выходить из гримерки, когда её номер уже был объявлен.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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