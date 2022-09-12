Патрушев: разведка США передаёт данные Украине для обстрелов ЗАЭС

Председатель Совбеза России Николай Патрушев утверждает, что американские разведчики передают Киеву разведданные для ударов по АЭС в Запорожье.

12 сентября лидер российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что американский Пентагон поставляет Украине не только тяжёлые вооружения и боеприпасы к ним, и разведданные, которые помогают ВСУ осознанно обстреливать инфраструктуру Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

По данным Патрушева, действия разведки США вкупе с регулярным обстрелами ВСУ могут привести к катастрофе на ЗАЭС, сопоставимой по масштабом с аварией на Чернобыле или в Фукусиме, поскольку Запорожская АЭС является крупнейшим подобным объектом в Европе.