Патрушев: разведка США передаёт данные Украине для обстрелов ЗАЭС
Председатель Совбеза России Николай Патрушев утверждает, что американские разведчики передают Киеву разведданные для ударов по АЭС в Запорожье.
12 сентября лидер российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что американский Пентагон поставляет Украине не только тяжёлые вооружения и боеприпасы к ним, и разведданные, которые помогают ВСУ осознанно обстреливать инфраструктуру Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
По данным Патрушева, действия разведки США вкупе с регулярным обстрелами ВСУ могут привести к катастрофе на ЗАЭС, сопоставимой по масштабом с аварией на Чернобыле или в Фукусиме, поскольку Запорожская АЭС является крупнейшим подобным объектом в Европе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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