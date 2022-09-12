Пенкин пояснил, почему никогда не уедет из России

Певец и композитор Сергей Пенкин уверяет, что ни при каких условиях не покинет родное государство. Перспектива быть второсортным артистом за границей его не прельщает.

Популярный отечественный исполнитель, актер и композитор Сергей Пенкин поделился мнением по поводу покинувших Россию звёзд. Артист не сомневается, что его земляки никому не нужны за границей. По этой причине звезда сцены не собирается никогда покинет РФ.

В рамках Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" артист заявил: "Я не хочу быть второсортным за границей, я хочу быть первым здесь. У меня здесь есть зрители, это самое главное".

Также певец объяснил, по какой причине не поедет выступать перед жителями Донбасса, военнослужащими, участвующими в спецоперации России в Украине.

Пенкин утверждает, что ему будет нестерпимо сложно и больно исполнять свой репертуар среди разрухи перед людьми, которые сильно настрадались.