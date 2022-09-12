Лолита дала комментарии по поводу возвращения Пугачёвой в Россию

Певица Лолита Милявская поведала о том, что думает касательно возвращения Аллы Пугачёвой на родину.

Исполнительница с украинскими корнями Лолита Милявская поделилась мнением относительно возвращения её именитой коллеги Аллы Пугачевой в РФ. Артистка назвала Примадонну "артистом номер один" на отечественной сцене.

Об этом сообщает "Рамблер".

Лолита называет Аллу Борисовну единственной великой фигурой.

Артистка поделилась мнением: "Если бы не она, где бы мы все были с эстрадой.

Это первая женщина, подарившая нам свободу даже передвижения на сцене, свободу вокала. Это очень дорогого стоит.

Она революционер именно в этом жанре. Мы все те люди, которых воспитала Алла Борисовна, даже не зная об этом".

Милявская уверена, что её знаменитая коллега не намерена навсегда уезжать из РФ. Певица неоднократно навещала Израиль и Прибалтику, находясь там целое лето, так как такой климат нужен ее больному сердцу.

В текущем году из этого "сделали событие международного масштаба", так как путешествие Пугачёвой совпало с проводимой спецоперацией России в Украине.