Путин: 234 тысячи работников в России находятся под риском увольнения

Владимир Путин утверждает, что в России могут уволить свыше 200 тысяч работников, находящихся в вынужденном отпуске.

12 сентября Владимир Путин публично заявил, что свыше 234 тысяч работников в России уже находятся в простое или вынужденном отпуске, осознавая, что им угрожает увольнение. По мнению Путина, к такой ситуации ны ранке труда привели западные антироссийские санкции, усилившиеся после старта спецоперации.

Владимир Путин поручил создать условия для стабилизации рынка труда в стране, напомнив, что по данным Министерства финансов РФ, российская экономика демонстрирует тенденции роста.