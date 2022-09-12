Путин: Россия всегда будет помнить о зверствах нацистов
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не забудет о погибших из-за зверств нацистов.
Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам международного научно-практического форума "Змиёвская балка: история геноцида", который проходит в рамках проекта "Без срока давности" заявил, что необходимо сохранить память и правду о Великой Отечественной войне, поэтому в России всегда будут помнить подвиг великого советского народа и чтить память погибших, говорится на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что участники мероприятия многое делают для того, чтобы раскрыть преступления нацистов на оккупированных территориях Советского Союза и страна узнала о подвигах своих героях того страшного времени.
Опубликовано: Елена Калиновская
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