Шольц: Германия не будет поставлять оружие Украине в одностороннем порядке
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Берлин не станет поставлять Киеву вооружения в одностороннем порядке.
Днём 12 сентября немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия не станет далее поставлять оружие Киеву в одностороннем порядке, поскольку Берлин готов передавать свои вооружения Украине лишь в том случае, если такие же действия будут осуществлять все партнёры ФРГ.
Примечательно, что таким образом Олаф Шольц ответил на вопрос о том, почему Германия сознательно затягивает поставки собственных танков "Леопард-2" на Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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