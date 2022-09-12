Шольц: Германия не будет поставлять оружие Украине в одностороннем порядке

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Берлин не станет поставлять Киеву вооружения в одностороннем порядке.

Днём 12 сентября немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия не станет далее поставлять оружие Киеву в одностороннем порядке, поскольку Берлин готов передавать свои вооружения Украине лишь в том случае, если такие же действия будут осуществлять все партнёры ФРГ.

Примечательно, что таким образом Олаф Шольц ответил на вопрос о том, почему Германия сознательно затягивает поставки собственных танков "Леопард-2" на Украину.