Кулемзин: в Донецке от мин «Лепесток» пострадало 63 человека

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о количестве пострадавших от украинских мин "Лепесток" в столице ДНР.

Вечером понедельника донецкий мэр Алексей Кулемзин заявил, что с начала применения запрещённых мин "Лепесток" со стороны вооружённых сил Украины на территории Донецка в городе ранения получили 63 человек, включая двух детей. По словам Кулемзина, прямо в эти минуты спецслужбы ведут работы по разминированию города.

Напомним, что впервые армия Украины применила мины "Лепесток" при обстреле Донецка летом этого года. Данные мины являются очень маленькими и редко заметны, однако могут оторвать стопу в случае, если наступить на взрывное устройство.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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