CNN: США боятся раскола в Европе в отношении санкций против России
Издание CNN сообщает, что американские политики опасаются нежелания Европы продолжать антироссийскую санкционную политику.
12 сентября журналисты телеканала CNN сообщили, что в администрации Джо Байдена опасаются раскола в европейском содружестве и смены позиции Европы в отношении антироссийских санкций.
По данным CNN, в США действительно боятся, что в странах-участницах Европейского союза местные жители выйдут на улицы своих городов для участия в масштабных митингах, выразив своё недовольство с наступлением энергетического кризиса в регионе, как это случилось в Праге накануне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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