Издание CNN сообщает, что американские политики опасаются нежелания Европы продолжать антироссийскую санкционную политику.

12 сентября журналисты телеканала CNN сообщили, что в администрации Джо Байдена опасаются раскола в европейском содружестве и смены позиции Европы в отношении антироссийских санкций.

По данным CNN, в США действительно боятся, что в странах-участницах Европейского союза местные жители выйдут на улицы своих городов для участия в масштабных митингах, выразив своё недовольство с наступлением энергетического кризиса в регионе, как это случилось в Праге накануне.