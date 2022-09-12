Стремоусов опроверг слухи о смерти главы ВГА Херсона Сальдо
Представитель администрации Херсона Кирилл Стремоусов утверждает, что Владимир Сальдо жив.
Вечером понедельника заместитель главы временной гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что он призывает не верить публикациям украинских СМИ о гибели главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо. По словам Стремоусова, Сальдо жив и постепенно выздоравливает.
Напомним, что летом 2022 года украинские диверсанты отравили Владимира Сальдо неизвестным веществом, после чего политик был доставлен в Россию спецбортом, где его поместили в токсикологическую реанимацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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