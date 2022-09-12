Иран всегда готов сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы «отмести сомнения»
Иран всегда готов сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы «развеять» возникшие у последнего сомнения в мирном характере ядерной программы Тегерана.
«Исламская Республика готова сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы развеять ложные представления о ее мирной ядерной деятельности», — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани на своей еженедельной пресс-конференции.
Это заявление прозвучало на открытии заседания Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник в Вене. Агентство ООН заявило в среду, что «не может гарантировать», что иранская программа является «исключительно мирной». Речь идет об «отсутствии прогресса» в вопросе о трех незаявленных объектах, где в прошлом были обнаружены следы урана, говорится в конфиденциальном отчете МАГАТЭ. Иран в четверг назвал доклад «необоснованным».
С апреля 2021 года Иран ведет переговоры при посредничестве ЕС о возобновлении соглашения 2015 года с Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией, а также косвенно с Соединенными Штатами. Вашингтон вышел в 2018 году из этого соглашения, заключенного между Тегераном и великими державами. Он призван ограничить иранскую ядерную программу в обмен на отмену американских санкций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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