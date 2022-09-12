Песчаная буря из Сахары обрушилась на Францию в понедельник днем
Песчаная южная буря сопровождается пиком тепла, который достигает 38°C на юго-западе Франции.
После урагана «Даниэль» из Сахары идет песчаная буря, которая обрушилась на южные районы Франции в этот понедельник.
До вторника южные и западные регионы больше всего пострадают от выпадения песка, указывает La Chaîne Météo.
Ураган Даниэль «направит юго-восточный ветер, который с воскресенья направился из Северной Африки на юг Франции», анализирует тот же источник. Этот ветер сначала разнесет пыль Сахары над Испанией, а затем достигнет Франции через Пиренеи и Аквитанию.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Рогов: Киев готовит большое наступление на ЗАЭС с ракетами и артиллерией
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка