Песчаная буря из Сахары обрушилась на Францию в понедельник днем

Песчаная южная буря сопровождается пиком тепла, который достигает 38°C на юго-западе Франции.

После урагана «Даниэль» из Сахары идет песчаная буря, которая обрушилась на южные районы Франции в этот понедельник.

До вторника южные и западные регионы больше всего пострадают от выпадения песка, указывает La Chaîne Météo.

Ураган Даниэль «направит юго-восточный ветер, который с воскресенья направился из Северной Африки на юг Франции», анализирует тот же источник. Этот ветер сначала разнесет пыль Сахары над Испанией, а затем достигнет Франции через Пиренеи и Аквитанию.