Издание New York Post утверждает, что решения Джо Байдена на посту президента США ведут страну к масштабному энергетическому кризису.

12 сентября американская газета New York Post опубликовала колонку, в рамках которой выразила мнение, что Джо Байден ведёт Соединённые Штаты к настоящему энергетическому "кошмару" наподобие того, который воцарился в Европе.

В NYP напомнили, что одним из первых законов Байдена на посту президента США был запрет на заключение новых договоров, позволяющих бурить скважины по освоению ископаемой энергии в США. Источники агентства уверены, что желание Байдена выполнить своё предвыборное обещание по сокращению вредных выбросов в стране приведёт американское государство к катастрофе.