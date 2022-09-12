New York Post: Байден ведёт США к энергетическому «кошмару» уровня Европы
Издание New York Post утверждает, что решения Джо Байдена на посту президента США ведут страну к масштабному энергетическому кризису.
12 сентября американская газета New York Post опубликовала колонку, в рамках которой выразила мнение, что Джо Байден ведёт Соединённые Штаты к настоящему энергетическому "кошмару" наподобие того, который воцарился в Европе.
В NYP напомнили, что одним из первых законов Байдена на посту президента США был запрет на заключение новых договоров, позволяющих бурить скважины по освоению ископаемой энергии в США. Источники агентства уверены, что желание Байдена выполнить своё предвыборное обещание по сокращению вредных выбросов в стране приведёт американское государство к катастрофе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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