ООН призывает ЕС не возвращаться к ископаемому топливу

Столкнувшись с энергетическим кризисом, некоторые европейские страны, в том числе Германия, объявили об увеличении использования угля.

В понедельник ООН призвала Европейский Союз не обращаться к ископаемому топливу перед лицом энергетического кризиса, осудив это желание «повернуть назад», противоречащее климатическим интересам.

Исполняющая обязанности Верховного комиссара Нада Аль-Нашиф завершила свою вступительную речь на 51-й сессии Совета по правам человека кратким обсуждением энергетических последствий войны в Украине.

«Поскольку цены на энергоносители стремительно растут, угрожая ударить по наиболее уязвимым слоям населения с приближением зимы, некоторые государства-члены ЕС обращаются к инвестициям в инфраструктуру и поставку ископаемого топлива», — отметила она.

«Хотя этот порыв понятен, я призываю ЕС и его государства-члены рассмотреть долгосрочные последствия создания инфраструктуры на ископаемом топливе», — продолжила она.

Европа сильно страдает от роста мировых цен на энергоносители, сначала вызванного восстановлением после коронавируса, а затем войной на Украине, которая сегодня вызывает опасения дефицита с постепенным прекращением поставок российского газа. В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС приходилось на Россию. Некоторые страны, включая Германию, объявили об увеличении использования угля.

Нада Аль-Нашиф, напротив, призвал европейцев ускорить разработку проектов энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

«Нет возможности повернуть назад перед лицом нынешнего климатического кризиса», — напомнила она.

28 июля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, признающую право человека на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду. Это голосование последовало за принятием в 2021 году Советом по правам человека резолюции о всеобщем признании права человека на здоровую окружающую среду.