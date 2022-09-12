Азербайджан заявил, что экспорт газа в Европу резко вырос

Азербайджанский газовый экспорт в ЕС увеличился в этом году более чем на 30%, заявил в понедельник Баку.

Азербайджан, богатая углеводородами кавказская страна, за первые восемь месяцев 2022 года «поставила в Европу 7,3 миллиарда кубометров» газа, сообщил в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Всего в 2022 году Баку поставит в Европу 12 млрд кубометров газа, что на 31% превышает объемы, поставленные в прошлом году, сообщает тот же источник.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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