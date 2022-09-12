IFO: Экономике Германии грозит рецессия в 2023 году

Средняя инфляция вырастет до 9,3% в следующем году после 8,1% в 2022 году, также указал институт IFO.

Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Германии сократится на 0,3% в 2023 году из-за масштабной инфляции и нехватки российского газа на фоне войны в Украине, говорится в исследовании института IFO, опубликованном в понедельник.

«Мы скатываемся к зимней рецессии», — сказал Тимо Воллмерсхойзер, директор экономических исследований института IFO, одного из самых влиятельных в ФРГ, который понизил свой предыдущий июньский прогноз на 4 пункта.

IFO ожидает технической рецессии в первом квартале 2023 года с падением ВВП на 0,4% после падения на 0,2% в четвертом квартале 2022 и в результате резкого роста цен», — объясняет Тимо Воллмерсхойзер.

Таким образом, средняя инфляция должна вырасти до 9,3% в следующем году после 8,1% в 2022 году, добавил он.