Глава МАГАТЭ просит прекращения огня вместо демилитаризации вокруг ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) привержено созданию простой в реализации зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Россия, которая контролирует АЭС, и Украина должны будут договориться о прекращении обстрелов АЭС и прилегающей территории, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Вене.
Он подтвердил журналистам, что его предложение не предусматривает вывода вооружений и войск.
«Мы должны сохранять простоту», — сказал он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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