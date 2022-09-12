Глава МАГАТЭ просит прекращения огня вместо демилитаризации вокруг ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) привержено созданию простой в реализации зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Россия, которая контролирует АЭС, и Украина должны будут договориться о прекращении обстрелов АЭС и прилегающей территории, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Вене. 

Он подтвердил журналистам, что его предложение не предусматривает вывода вооружений и войск.

«Мы должны сохранять простоту», — сказал он.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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