Глава МАГАТЭ просит прекращения огня вместо демилитаризации вокруг ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) привержено созданию простой в реализации зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Россия, которая контролирует АЭС, и Украина должны будут договориться о прекращении обстрелов АЭС и прилегающей территории, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Вене.

Он подтвердил журналистам, что его предложение не предусматривает вывода вооружений и войск.

«Мы должны сохранять простоту», — сказал он.