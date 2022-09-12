Поставки нового iPhone 14 в Россию ожидаются в начале октября

Российские ритейлеры сообщили, что поставка ново линейки iPhone 14 в Россию ожидается в начале октября этого года.

12 сентября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Wildberries, сообщило, что новая линейка iPhone 14 будет представлена на российском рынке уже в октябре 2022 года, которые будут привезены в Россию благодаря параллельному импорту.

Отмечается, что невзирая на то, что точная дата старта продаж нового смартфона, произведённого американской компанией Apple, до сих пор неизвестно, но все желающие россияне могут оформить предзаказ на понравившийся iPhone в онлайн-магазинах МТС, «Билайн», «М.Видео» и «Эльдорадо».