Минобороны Молдавии: с 12 по 23 сентября в стране пройдут учения «Огненный щит»

Пресс-служба Министерства обороны Молдавии сообщает, что в стране стартовали военные учения, получившие название "Огненный щит".

В понедельник вечером множество молдавских граждан публиковали фотографии передвижения военной техники и личного состава национальной армии по территории страны, заявляя о том, что такие манёвры вызывают тревогу у простого населения. Пресс-служба молдавского Минобороны утверждает, что поводов для тревоги нет.

С 12 по 23 сентября в Молдавии пройдут учения с названием "Огненный щит", а движущаяся по стране техника сейчас направляется учебно-военные центры.