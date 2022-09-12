Израиль может заместить 10 процентов российского газа
Имея газовые месторождения в восточном Средиземноморье, Израиль может заменить около десяти процентов российского газа, который Россия ранее поставляла в Европу.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник после встречи с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.
Он надеется, что Израиль сможет расширить свои поставки уже в 2023 году.
Страна подписала контракт с Египтом и Комиссией ЕС на поставку газа в ЕС через Египет.
Шольц подчеркнул, что любой вклад альтернативных источников газа будет полезен. Даже если израильский газ не поступит в Германию, он попадет на мировой рынок и тем самым поможет снизить цену.
Однако в ЕС также необходимо расширение трубопроводной инфраструктуры на юг Европы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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